Воронежской УК назначили штраф за непредставление документов о готовности к пуску тепла

Суд признал вину УК Советского района в нарушении требования о предоставлении сведений о подготовке домов к пуску тепла – актов промывки-опрессовки, а также паспортов готовности. В госудаственной жилищной инспекции рассказали, что эти документы на 11 домов компания по запросу ведомства должна была предоставить к 26 октября 2021 года.

- Однако документы не поступили ни в указанный срок (16 ноября 2021 года), ни позднее, - сообщили в ГЖИ Воронежской области.

В связи с этим инспекция обратилась в суд. Тот назначил УК юридический штраф в размере 20 тысяч рублей, а должностному лицу – 5 тысяч рублей.

Однако в УК Советского района заявили, что это сообщение стало для них новостью:

- Мы всегда стараемся отвечать на запросы надзорного ведомства, присланные нам официальным способом, в максимально короткие сроки. Тем более, когда дело касается подготовки к зиме. Однако, запрос о предоставлении актов промывки-опрессовки, а также паспортов готовности к отопительному сезону 26 октября 2021 года от ГЖИ к нам не поступал. Важно, вся эта информация была на тот момент в УК в полном объеме. Также мы еще не получили постановление о наложении штрафа от инспекции. Надеемся, это недоразумение будет разрешено.