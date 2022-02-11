Воронежцев на выходных ждут ночные морозы и дневные оттепели

В ближайшие дни на прогулку лучше надеть непромокаемую обувь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежские синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные и новую рабочую неделю.

- Через нашу область по-прежнему проходит череда циклонов. Но с 13 по 15 февраля будет небольшая передышка – осадков не ожидается, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – А вот с 16 до 20 февраля ночью будет маленький «минус», а днем – небольшой «плюс». И снова начнется снег, днем переходящий в дождь.

В ночь на субботу, 12 февраля, вместо западного ветра подует северо-западный. Пойдет снег, временами переходящий в дождь при -1 градусе. Днем температура поднимется до нуля. Возможны порывы ветра до 13 м/c. Снег с дождем продолжится.

В воскресенье, 13 февраля, ночью вернется западный ветер. Он будет таким же сильным, как и северо-западнем днем 12-го. Синоптики обещают небольшой снег при -6 градусах. Днем снова 0 и пасмурно. Осадков на этот раз не прогнозируют.

В ночь на понедельник, 14 февраля, ветер сменится на юго-западный и будет дуть уже не так сильно. Будет пасмурно при -7 градусах. Днем опять потеплеет до нуля, ветер снова усилится. Из-за туч временами будет выходить солнце.

Во вторник, 15 февраля, ночью ветер стихнет. Луна периодически будет пробиваться через тучи при достаточно холодной погоде - -8 градусов. Днем столбик термометра резко поднимется вверх – до +1. Снова сквозь облака временами будет проглядывать солнце.