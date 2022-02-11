В Воронеже ночью сгорела часть ресторана «Бахор»

С пожаром справились через 37 минут после сообщения о нем. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» в пятницу, 11 февраля, сообщили о пожаре на проспекте Патриотов. Горел ресторан «Бахор». Пожар случился в ночь на 11 февраля.

В региональном ГУ МЧС рассказали подробности ликвидации ЧП:

- О возгорании дежурному сообщили в 3.13. На место ЧП выехали восемь пожарных машин, в тушении участвовали 28 наших сотрудников. Огонь потушили в 3.50. Пламя повредило в двухэтажном здании 30х20 метров на первом этаже подсобные помещения на площади 50 «квадратов». По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причины возгорания сейчас выясняют.