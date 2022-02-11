В Воронеже заработали 57 видеокамер для борьбы с любителями закрывать свои номера на парковке

Нравится, не нравится, плати за свою красавицу! Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Закрывать номера машин масками и другими подручными средствами на парковках в центре Воронежа уже не имеет никакого смысла. Более того, так можно нарваться на дополнительные неприятности. Об этом не желающих платить водителей предупредили в обслуживающей места стоянки автомобилей в центре организации «Парковки Воронежа, ВКонтакте».

- Сейчас заработали 57 видеокамер «Сова-М», ранее их включали в тестовом режиме. Они в отличие от обычных, начинающих снимать машину, когда она уже немного постояла на парковке, фиксируют все с момента заезда. То есть, видно, как водитель что-то цепляет на номер, да и его цифры можно легко заметить. С ноября 2021 года зафиксировали уже около 300 подобных нарушений, - рассказал руководитель обособленного подразделения ООО «Городские парковки» Анатолий Кобяшев.

В то же время рассматривают возможность жесткого наказания для жадных автолюбителей.

- Рассматриваем в переговорах с мэрией две возможности. Первая и, на мой взгляд, предпочтительная – блокировка колес нарушителей. Вторая – эвакуация машин. В этом случае расходы водителей будут гораздо больше, чем стандартный штраф в 1,5 тысячи рублей, - добавил Анатолий Кобяшев.

Кстати, видимо, до людей, пользующихся парковками в центре Воронежа, уже дошел слух о новых видеокамерах. Если совсем недавно номер залепляли чем попало около трети оставлявших машину, то сейчас их число уменьшилось до 25 процентов.

Подробнее о дурной моде закрывать номера на платных парковках можно узнать здесь