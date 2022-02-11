В Воронежской области установлен новый ковидный рекорд по числу заразившихся за сутки

Заболеваемость ковидом за сутки выросла больше, чем в полтора раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шокирующую статистику опубликовали на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ. На утро пятницы, 11 февраля, заразились ковидом еще 5311 жителей Воронежской области. Это новый печальный рекорд. Для сравнения: на начало дня четверга, 10 февраля, новых заболевших было почти на две тысячи меньше – 3365. Всего же за время пандемии заразились уже 255 528 наших земляков.

В то же время госпитализировали всего 313 человек. На утро 10 февраля их было даже больше – 375.

Умерли от ковида еще 12 человек (на начало дня 10 февраля жертв COVID-19 было девять). Всего страшная болезнь унесла в могилу 7393 жителя Воронежской области.

В то же время выздоровели еще 1464 наших земляка (на утро 10 февраля победили ковид 1509). Всего от COVID-19 за время эпидемии вылечились 209 511 жителей Воронежской области.