«Друг» из сети шантажировал воронежскую девушку интимными фото

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В конце января в нововоронежскую полицию обратилась 29-летняя местная жительница. Она пожаловалась на вымогательство со стороны молодого человека, с которым познакомилась в сети. Потерпевшая сообщила, что незнакомец представился жителем Урала. Они начали общаться в месенджере.

- В ходе переписки девушка делилась с новым знакомым своими фото, в том числе и интимными, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Насобирав приличное портфолио из ее откровенных фото, мужчина написал ей сообщение, в котором угрожал опубликовать ее интимные фотографии в интернете.

За свое молчание «друг» попросил 30 тысяч рублей. Девушка выполнила его требование и перевела указанную сумму на его счет. Но вымогатель вошел во вкус и продолжал тянуть из жертвы деньги, а также новые фото сексуального характера.

По заявлению потерпевшей оперативники провели расследование и установили личность и место нахождения подозреваемого. Им оказался житель Свердловской области. Воронежские полицейские отправивились в другой регион в служебную командировку и задержали 34-летнего жителя города Среднеуральска по месту его проживания. Задержанный, ранее судимый за аналогичные преступления, в ходе допроса в присутствии адвоката дал признательные показания.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.