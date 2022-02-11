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Происшествия11 февраля 2022 8:36

На пациентку ковидного отделения воронежской больницы напал неадекватный мужчина

Он бил и душил женщину
Ирина КАЗАНИНА
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Обстоятельства инцидента выясняет полиция

Обстоятельства инцидента выясняет полиция

Фото: из архива «КП»

На пациентку ковидного отделения городской больницы №3 напал неадекватный мужчина. Инцидент произошел еще 5 февраля. Незнакомец проник в палату, где лежала пожилая женщина, начал бить ее и душить. На крик прибежали медики, они и спасли несчастную от изверга.

Известно, что нападавший также проходил лечение в больнице, в какой-то момент он стал проявлять агрессию и бросаться на людей.

Что стало причиной такого поведения, предстоит выяснить правоохранителям - пострадавшая написала заявление о нападении в полицию.

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