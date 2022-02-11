В Воронеже начали прием еще три ковидных центра

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В Воронеже начали прием пациентов с подозрением на коронавирус еще три центра. Как и в остальных ковидных центрах, здесь горожане смогут пройти осмотр, экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2, а при необходимости получить лекарственные препараты и оформить больничный лист.

- Обратиться в центры могут жители города Воронежа, которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в свою территориальную поликлинику. При посещении с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, - напомнили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Новые центры работают по следующим адресам:

- МБУ ДО «Детская школа искусств №9», ул. Баррикадная, 9А. Прием осуществляют 6 врачей (по 3 врача в смену) городской больницы №16. Время работы – по будням с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 14.00. Телефон для предварительной записи: 210-05-68.

- АУ ВО «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий», ул. Хользунова, 118. Прием осуществляют 8 врачей (по 4 в каждую смену) городской поликлиники №4. Время работы – по будням с 8.00 до 20.00. Предварительная запись не требуется.

- КДЦ «Шинник», ул. Ростовская, д. 39 (открылся вместо закрытого центра на базе Воронежского шинного завода). Прием осуществляют до 8 врачей в смену (в зависимости от потребности) поликлиники №18. Время работы – по будням с 8:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 8.00 до 14.00. Телефон для предварительной записи: 202-20-21.

Напомним, ранее в Воронеже уже открылись 11 аналогичных центров.