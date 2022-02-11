Под Воронежем "Газель" вылетела в кювет, погиб водитель

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Около 11.20 10 февраля на автодороге в Хохольском районе Воронежской области 59-летний житель Белгородской области на автомобиле «Газель» нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части. В результате неудачного маневра водитель потерял управление, и машина вылетела в кювет.

От полученных в аварии травм мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие суки в регионе зарегистрировали 111 ДТП, из них в областном центре – 93. Ранения получили пять человек, один погиб.