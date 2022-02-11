Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области выросла на 33%

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За неделю с 31 января по 6 февраля уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Воронежской области вырос на 32,7% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, за помощью к врачам обратились 31065 больных с признаками вирусных инфекций.

Согласно данным лабораторных исследований, возбудителями являются респираторные вирусы как гриппозной, так и не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 70%.

В условиях пандемии эпидемиологи говорят о риске сочетания двух инфекций COVID-19 и гриппа.

- Микст-инфекция может протекать достаточно тяжело и вызвать самые неблагоприятные последствия. Чтобы этого избежать, рекомендуется соблюдать правила профилактики, - напомнили в Роспотебнадзоре.