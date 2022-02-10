ВК «Воронеж» проиграл в Брянске лидеру

11 февраля «Воронеж» сыграет с «Шуяночкой» из Ивановской области. Фото со страницы ВК "Воронеж" в VK.

Сегодня в Брянске стартовал очередной тур чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «Б».

В первом матче ВК «Воронеж» не смог сотворить сенсацию. Проиграв стартовую партию единоличному лидеру турнира «Северянке-2» из Череповца (20:25), наши девушки выиграли вторую (25:19). Но довести матч до победы не сумели – 20:25, 22:25 и итоговые 1:3 в пользу соперниц.

Завтра, 11 февраля, «Воронеж» (шестое место) сыграет с «Шуяночкой» из Ивановской области, которая располагается на одну строчку ниже. Начало встречи в 15:00.