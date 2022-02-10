Воронежские спортсмены привезли с Белгородчины семь наград

Александр Андросов (в центре) и Данил Осипов (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежские борцы вольного стиля семь раз поднимались на пьедестал почета на прошедшем в Старом Осколе первенстве ЦФО.

Победителями турнира стали Алина Фролова (до 73 кг) и Александр Андросов (до 92 кг). В четвертьфинале Саша взял реванш за прошлогоднее поражение у брянского борца. Затем в полуфинале он выиграл у смоленского парня, а в финале одолел атлета из нашей области Данила Осипова из Рамонского района.

Алина провела на турнире две схватки. Причем, в решающем поединке со старооскольской спортсменкой у нашей землячки не все получалось, но, тем не менее, она повела со счетом 3:0. А в концовке уложила соперницу на лопатки.

Серебряные медали завоевали Гебек Рамазанов (до 65 кг), Петр Долбилин (до 80 кг) и Данил Осипов (до 92 кг). Тройку сильнейших замкнули Александр Копытин (до 60 кг) и Сурен Оганнисян (до 110 кг).

- В целом выступили неплохо. Алина Фролова боролась после травмы, а Андросов после болезни, - отметил старший тренер сборной Воронежской области по вольной борьбе Геннадий Холодков. - Трудностей хватало, но, тем не менее, спортсмены показали достойный результат.