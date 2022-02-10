В Воронежской области умерла директор кадетского корпуса Татьяна Шилина

Татьяна Шилина. Фото с сайта Борисоглебского кадетского корпуса.

9 февраля на 68-м году жизни скоропостижно скончалась директор Борисоглебского кадетского корпуса Татьяна Шилина.

Она работала в этой должности с 2011 года. Как отмечает сайт учреждения, «Татьяна Яковлевна была преданным делу образования, талантливым педагогом и руководителем, щедрым, мудрым и отзывчивым человеком».

За высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», она награждена значком «Отличник народного просвещения», получила Почетное звание «Лучший директор» во Всероссийском конкурсе «100 лучших школ - 2015 год», имела благодарность губернатора Воронежской области за высокие показатели в учебно-воспитательной работе и профессиональной деятельности.

Прощание с Татьяной Шилиной состоится 11 февраля в 12:00 в кадетском корпусе по адресу: ул. Рубежная, д.24.