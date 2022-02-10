За кражу бензопилы и велосипеда воронежцев наказали условными сроками

Парни перелезли через забор и сбили замок с гаража, откуда похитили садовую тележку, бензопилу, бензиновый триммер и велосипед. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Лискинский районный суд приговорил к 18-ти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года мужчину из одного из сел за кражу из дачного дома. Его сообщник из соседнего хутора получил 16 месяцев условно.

Подсудимые совершили кражу ночью в марте прошлого года в дачном поселке «Тихий Дон». Парни перелезли через забор и сбили замок с гаража, откуда похитили садовую тележку, бензопилу, бензиновый триммер и велосипед. Аналогичным способом они проникли в дом, откуда забрали набор кухонных ножей и роутер. Украденное молодые люди поделили между собой. Хозяева обнаружили пропажу вещей спустя несколько дней, когда приехали на дачу и увидели сбитые замки.

Сообщники признали свою вину в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). При вынесении приговора суд учел, что один подсудимый полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб, а другой – нет. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.