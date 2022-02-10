В Воронеже задержанного за одиночный пикет владельца собачьего приюта госпитализировали из отдела полиции

Юрия Шамарина отвезли в больницу прямо из главного здания регионального ГУ МВД. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Владелец собачьего приюта «Дора» 9 февраля вышел на одиночный пикет перед главным зданием регионального ГУ МВД. Юрий Шамарин пытался привлечь внимание правоохранителей к ЧП в микрорайоне Никольское. Напомним, там в ночь с 1 на 2 февраля расстреляли нескольких собак, а пытавшуюся за них заступиться пожилую семейную пару избили.

По словам Шамарина, около полудня к нему подошли двое полицейских и сообщили ему, что он задержан.

- Вроде бы одиночные пикеты у нас законом разрешены. Но мне сказали, что есть какой-то то ли указ, то ли распоряжение губернатора, на основание которого они действуют, - рассказал Юрий Шамарин. – Потом долгое время четверо полицейских в кабинете оформляли на меня бумаги, больше заняться что ли нечем было? Я их предупреждал, что у меня «букет» заболеваний: ищемическая болезнь сердца, стенокардия, аритмия, а значит, в любой момент может стать плохо. Так и случилось. Пришлось вызывать скорую и везти меня в больницу. Сейчас прохожу курс лечения.

- На этом инцидент исчерпан?

- Нет. После того, как подлечусь, мне придется явиться на заседание Центрального районного суда по поводу моего задержания. А там, как объяснили полицейские, мне «светит» либо десять суток административного ареста, либо штраф – от 150 до 300 тысяч рублей.