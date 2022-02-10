55-летний воронежец избил собутыльника до смерти

Злоумышленнику грозит до 15-ти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летний житель Терновского района в соответствии с ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) может оказаться за решеткой на ближайшие 15 лет.

Во время следствия выяснилось, что днем 25 августа прошлого года в домовладении на улице Советской села Братки обвиняемый распивал спиртное с 60-летним знакомым. В какой-то момент гость уснул на кровати в обуви, что разозлило хозяина.

Тогда злоумышленник нанес спящему мужчине несколько ударов кулаками по голове. Затем собутыльник ушел домой, а на следующий день был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, 27 августа умер от полученных телесных повреждений. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала внутричерепная травма.

- На первоначальном этапе расследования обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против личности, признавал вину в совершении преступления, но затем отказался от ранее данных показаний, - сообщил и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов. – Тем не менее, утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.