Воронежские спортсменки завоевали три медали на первенстве и чемпионате ЦФО по боксу

Софья Пирогова была явно сильнее всех на первенстве ЦФО. Фото: cspsk-vrn.ru

Право выступить на главных национальных стартах по боксу завоевали воронежские спортсменки Мария Чёрненькая, Софья Пирогова и Елена Кашникова. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Это право девушки получили благодаря выступлению на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа. Соревнования проходили в подмосковном Королёве. Турнир проводился среди девочек, девушек, юниорок и женщин. В нем участвовали пять представительниц Воронежской области. Три из них смогли завоевать медали.

Софья Пирогова из Бутурлиновки, которая тренируется у Константина Тетерина, уже не первый год подтверждает свое превосходство в округе. Финальная встреча воронежской спортсменки с Софьей Зайцевой из Московской области длилась всего десять секунд! Ввиду явного преимущества победа была присуждена Пироговой. Она отправится в мае на первенство России.

— Победа была абсолютно оправдана, — кратко подвёл итог выступления подопечной Константин Тетерин.

Мария Чёрненькая — воспитанница Богучарской ДЮСШ и тренера Егора Бестужева, провела на турнире три боя. В первом досрочно выиграла у спортсменки из Владимирской области, затем победила соперницу из Ивановской области. А вот в решающем бою с представительницей Московской области Варварой Алексеевой,Мария в равной борьбе уступила. Раздельным решением судей победа была присуждена Варваре. Ночто Чёрненькой тоже удалось добыть путёвку на первенство России.

- Я очень доволен выступлением Марии, — поделился тренер спортсменки Егор Бестужев. - Надеюсь, что на первенстве России мы возьмем реванш.

Ещё одну медаль завоевала воронежская спортсменка, воспитанница Станислава Иноземцева Елена Кашникова. В рамках чемпионата ЦФО она стала второй. Она представит наш регион на главном национальном старте страны, который должен состояться в ноябре.

- Учитывая, что женский бокс - довольно молодое явление, все-таки это исконно мужской вид спорта, результаты наших девушек отличные. Причем, как для спортсменок, так и для тренеров, которые в большинстве своем привыкли работать с юношами. Очень хорошо, что три девушки отобрались на первенство и чемпионат России. Особенно отрадно, что Соня выигрывает эти соревнования традиционно. Она является победительницей на протяжении многих лет. К большому сожалению, в турнире не смогли принять участие наши лидеры Алёна Степанова и Арина Варсонян, - рассказал исполнительный директор федерации бокса Воронежской области Евгений Мальчиков.