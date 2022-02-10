Воронежец обманул жительницу райцентра на 50 тысяч рублей

В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Лискинскому району задержали 26-летнего жителя Воронежа по подозрению в хищении денежных средств обманным путем, совершенным четыре года назад.

Во время предварительного следствия выяснилось, что в апреле 2018 года подозреваемый разместил в интернете объявление об изготовлении мебели на заказ в частном порядке. На предложение откликнулась 33-летняя жительница Лисок. Она связалась с мужчиной и обговорила условия сделки. Злоумышленник приехал в райцентр, провел необходимые замеры в доме потерпевшей и наметил план выполнения работ по изготовлению кухни. Мужчина попросил задаток в размере 50 тысяч рублей, которые потерпевшая ему сразу передала. После этого подозреваемый, используя в качестве предлога различные отговорки, фактически не приступал к работам. Через некоторое время связь с ним оборвалась.

В этом году, так и не дождавшись обещанной мебели, ни денег, женщина решила обратиться в полицию. Выяснилось, что фигурант ранее уже попадал в поле зрения сыщиков местного отдела полиции. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в порядке ст.91 УПК РФ.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.