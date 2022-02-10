Воронеж - лидер среди городов России по накоплениям в рублях

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Исследование показало, что 61% воронежских семей достаточно регулярно формируют сбережения, и это на 10% больше по сравнению с 2020 годом. По итогам опроса доля воронежцев, которые предпочитают формировать сбережения в рублях составила 96% в 2021 году, что выше среднего показателя по стране - 92% соотечественников (против 87% в 2020-м).

Что касается сбережений в валюте, то в прошлом году интерес воронежцев рос к евро – 11% респондентов заявили, что копят в этой валюте, в то время, как годом ранее так отвечали 7%. К доллару интерес хоть и практически не изменился, но он остается наиболее популярной иностранной валютой – 14% против 13% в 2020-м году.

Если не доллар и евро, то что?

Из экзотических валют на сегодняшний день популярностью у жителей Воронежа пользуются швейцарские франки, британские фунты стерлингов и китайский юань, что скорее всего связано с их семейными и деловыми связами.

Ренат Малин, директор по инвестициям Сбер Управление Активами:

«Распределение накоплений между различными валютами — грамотный подход с точки зрения диверсификации: в этом случае человек снижает зависимость от одной валюты, какой бы стабильной она ему ни казалась. Однако любая валюта подвержена инфляции, поэтому даже накопления в наличных долларах или евро — не панацея».

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Согласно данным исследования, проведённого Сбер Управление Активами, мы видим, что накопления в рублях пользуются наибольшим спросом среди жителей Воронежа – 96%. В то же время мы в Сбере постоянно расширяем линейку инвестиционных продуктов, включая доступ к активам на зарубежных рынках, что даёт жителям Воронежа больше возможностей. Уже сегодня 14% воронежцев предпочитают накапливать средства в долларах. Продукты в иностранной валюте доступны абсолютно каждому, и нет необходимости иметь большую сумму или глубокие знания в области инвестиций или куда-то идти. Например, для того, чтобы вложиться в ПИФы достаточно зайти в СберБанк Онлайн, а размер вложений может начинаться от ста рублей».

Опрос проводился в декабре 2021 года в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек. В ходе исследования замерялось использование валюты в качестве инструмента накоплений, при этом респондентов просили исключить желание купить валюту для различных операций (учитывался возможный спрос на валюту со стороны малого бизнеса и физлиц).