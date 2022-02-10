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Общество10 февраля 2022 13:17

Председатель Ленинского районного суда Воронежа собирается уйти в отставку

Кроме того, планируют закончить работать еще три судьи
Юрий КОЗЛОВ
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Алексей Крылов еще будет возглавлять Ленинский районный суд почти до конца мая. Фото с сайта Ленинского районного суда.

Алексей Крылов еще будет возглавлять Ленинский районный суд почти до конца мая. Фото с сайта Ленинского районного суда.

Фото: другой источник.

На предстоящем 16 февраля заседания квалификационной коллегии судей Воронежской области рассмотрят вопрос об уходе в отставку председателя Ленинского районного суда Алексея Крылова. Он планирует завершить работу на этой должности с 27 мая.

Алексей Крылов возглавляет Ленинский районный суд с 2016 года. Он пришел на смену Ольги Бородиновой, бывшей председателем на протяжении 12 лет. Кто придет на смену Алексею Крылову, пока неизвестно.

Также на заседании будут рассматривать заявления об отставке двух судей Борисоглебского городского суда. Елена Морозова и Ольга Говорова планируют расстаться со своими должностями с 4 апреля. А судья Лискинского районного суда Ирина Резниченко собирается уйти в отставку с 1 марта.