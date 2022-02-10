Воронежцам покажут гравюры с мозаик и фресок Рафаэля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11 февраля в художественном музее имени Крамского открывается выставка «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Проект представит масштабную ретроспективу работ выдающегося художника, ставшего одним из трех титанов Возрождения наряду с Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти. В Воронеж привезут более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с его рисунков, фресок и мозаик из частных собраний Великобритании и Германии.

Великие герцоги и всемогущие банкиры мечтали о его картинах. Папа Римский отдавал ему лучшие заказы и платил щедрые гонорары. Главный художник Папского двора, главный архитектор Собора Святого Петра, главный хранитель римских древностей и первый археолог античного Рима - Рафаэль - стал и символом, и воплощением Эпохи Ренессанса.

На выставке можно увидеть 52 тонированные литографии фресок Лоджий Ватикана, выполненных Рафаэлем. На плафонах в каждом из 13 сводов аркад Рафаэль разместил по четыре фрески на темы Ветхого и Нового Завета, общее их число равно количеству недель в году. В конце каждой недели для горожан Рима звучали проповеди на тему определенного события или притчи из Библии. Каждый желающий мог после завершения службы просмотреть огромную «иллюстрацию» услышанного на одной из стен или потолке галереи. Выставка дает уникальную возможность соприкоснуться с этими великими «иллюстрациями». Их в стиле старинной гравюры на дереве XVI века в 1866 году запечатлели немецкий художник и гравер Людвиг Грюнер и итальянский художник Никола Консони.

Также воронежцы смогут увидеть серию гравюр Людвига Грюнера, сделанных с мозаик Рафаэля, выполненных для купола часовни Капелла Киджи. На них представлена Вселенная в соответствии с теорией Птолемея и Аристотеля, которую со времен Рафаэля вытеснили системы Коперника и Ньютона.

А еще экспозиция представит 30 гравюр с рисунков Рафаэля - иллюстраций к новелле Луция Апулея «Амур и Психея» из романа «Метаморфозы, или Золотой осел», отпечатанных в Риме в 1774 году с медных пластин 1530-1560 годов.

- В этих иллюстрациях особенно отчетливо проявился особый индивидуальный стиль Рафаэля, известный своей гармоничностью, прозрачностью, ясностью, непринужденно выверенной композицией и величием, отличающимся сбалансированной манерой рисования, спокойными и размеренными образами, мягкими формами, рассеянным светом и округлыми очертаниями, - говорят организаторы выставки.

Выставка продлится до 10 апреля.