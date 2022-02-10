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Происшествия10 февраля 2022 12:29

Воронежец отдал аферистам почти 500 тысяч рублей

Злоумышленники сообщили, что на мужчину оформлен кредит, поэтому заявку нужно отменить
Алексей СЕРГУНИН
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Стражи порядка настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие сутки на территории области семь жителей стали жертвами виртуальных мошенников. Общий ущерб приблизился к рекордной сумме в семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Например, 25-летний воронежец пострадал от лже-сотрудников службы безопасности банка. Злоумышленники сообщили, что на мужчину оформлен кредит, поэтому заявку нужно отменить. И отменяется она путем оформления новой. Мошенники уже по-настоящему оформили кредит на 584 тысячи рублей. После этого, злоумышленники сообщили, что эти деньги необходимо вернуть и закрыть первую заявку, чтобы не платить проценты. Потерпевший за вычетом страховок смог перечислить аферистам 487 тысяч рублей. Спустя несколько дней гражданин обратился в банк, чтобы взять справку, что у него нет задолженностей, но ему сообщили, что сумма к погашению, по-прежнему, 584 тысячи рублей и посоветовали обратиться в полицию.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. В случае подобных звонков необходимо перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне карты, а если мошенники представляются сотрудниками любых правоохранительных органов - сразу же обращаться в ближайший отдел полиции, где настоящие правоохранители объяснят вам, как защитить себя и свое имущество при подобных заявлениях аферистов.