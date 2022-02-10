Комбинаты благоустройства бросили силы на очистку воронежских ливнеприемников

Фото управы Коминтерновского района

В связи с продолжительной оттепелью и периодическими осадками на улицах Воронежа начали образовываться местные подтопления. Во вторник талые воды даже переполнили городскую канализацию и начали бить фонтаном из колодца в районе улицы Остужева.

В пресс-службе горадминистрации «Комсомолке» рассказали, что в такие периоды рабочие районных комбинатов благоустройства в усиленном режиме прочищают от засоров ливнеприемники.

- Талая вода, стекая по каналам ливневки, неизбежно приносит с собой мусор, - рассказали в управе Коминтерновского района, на территории которого находятся 647 ливнеприемных и 1589 смотровых колодца. - Это могут быть ветки, листья, камни, песок и многое другое. Скапливаясь в труднодоступных местах, они образуют мусорные пробки, которые значительно снижают эффективность отвода воды.

В Ленинском районе, где насчитывается более 360 ливнеприемных колодцев, уже тоже очистили большинство решеток. Кстати, год назад в районе провели модернизацию решеток для улучшения пропускной способности. Специалисты пришли к выводу, что их декоративные элементы задерживают мусор во время дождей.

- Декорации срезали с помощью «болгарки» в местах наиболее подверженных подтоплениям, - рассказали в управе Ленинского района.