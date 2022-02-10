Воронежская легкоатлетка выиграла первенство России

Оксана Корнева. Фото: cspsk-vrn.ru

Юная воронежская легкоатлетка Оксана Корнева победила на первенстве России среди спортсменов до 20 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Турнир проходит в Челябинске. Оксана выиграла дистанцию 200 метров. На финише она показала время 24.99 секунды. Ставшая второй Вероника Ратиева из Ростовской области уступила нашей спортсменке 16 сотых секунды — ее результат 25.15 секунды. Краснодарская бегунья Милана Половченко, занявшая третье место, проиграла Веронике всего 3 сотых.

— Оксана давно подает надежды. Наконец-то она реализовала их, - рассказал главный тренер Воронежской области по лёгкой атлетике Андрей Бабкин. - Корнева в хорошем смысле амбициозная спортсменка, но до сих пор что-то у нее не получалось. На Спартакиаде учащихся в прошлом году она показала только седьмой результат. У нас вообще в области хорошая конкуренция в этом возрасте. На этой же дистанции, например, четвертый результат показала Ксения Сомова. Есть еще Екатерина Маслова, которая на ЦФО выиграла и у Корневой и у Сомовой, но в минувшем турнире она не принимала участие. Что же касается Оксаны, то она просто молодец и теперь будет раздражителем и для Сомовой и для Масловой. После этого старта ее пригласили на турнир «Русская зима 2022»,

31-й легкоатлетический турнир «Русская зима» состоится в Москве 13 февраля. В нем будут участвовать четыре воронежские спортсменки — Светлана Аплачкина, Эмилия Тангара, Ирина Баулина и Оксана Корнева.

На соревнованиях разыграют 14 комплектов наград. В программе турнира будут следующие беговые дисциплины: 60 м (мужчины и женщины), 60 м с барьерами (мужчины и женщины), 300 м (женщины), 500 м (мужчины), 1000 м (женщины) и 2000 м (мужчины). Также будут соревнования по прыжкам с шестом (мужчины, женщины), в длину (мужчины), тройным прыжкам (женщины) и толканию ядра (мужчины и женщины).