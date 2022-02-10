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Общество10 февраля 2022 11:36

В Воронеже у автоледи с 273 неоплаченными штрафами арестовали машину

С 2018 года женщина 344 нарушила ПДД
Ярослав ИВАНОВ
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У нарушительницы арестовали авто, фото 36.мвд.рф

У нарушительницы арестовали авто, фото 36.мвд.рф

Накануне вечером экипаж ДПС остановил на улице Обручева в Воронеже автомобиль «Лада 217050». В ходе проверки сотрудники ГИБДД по базам установили, что 51-летняя автомобилистка является злостной нарушительницей и неплательщицей штрафов: с начала 2018 года она 344 нарушила ПДД и имеет задолженность по 273 неоплаченным штрафам.

Инспекторы ДПС составили на женщину 10 протоколов об уклонении от исполнения административного наказания» и передали материалы в мировой суд Новоусманского района. А прибывшие к месту задержания сотрудники службы судебных приставов арестовали машину нарушительницы и поместили ее на охраняемую стоянку до уплаты всей суммы задолженности.