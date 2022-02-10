Выгодное предложение: Tele2 предлагает воронежцам вместе подготовиться к праздникам

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Клиенты компании, приобретая смартфон в подарок себе или близким, смогут воспользоваться выгодными предложениями в торговых точках, а также получить дополнительный подарок за покупку в виде ярких тематических наклеек или стильных нашивок.

Tele2 поможет воронежцам сократить время на поиск подарков в преддверии гендерных праздников − Дня защитника Отечества и Международного женского дня, а также Дня всех влюбленных, и делает выгодное предложение на смартфоны. Так, с 10 февраля по 13 марта в розничной сети оператора клиенты могут купить смартфоны Xiaomi или Samsung из выделенного ассортимента со скидкой до 5500 рублей.

Кроме того, в период проведения акции в торговых точках Tele2 покупатели технологичных гаджетов получат в подарок брендированные сувениры. Также оператор создал тематическую маску в Instagram, которой воронежские клиенты могут воспользоваться при создании праздничного контента.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«В основе выбора любого подарка есть важная цель – оправдать ожидания того, кому он предназначен, а это не всегда просто. Tele2 заботится о своих клиентах и старается предложить полезные функциональные подарки для близких, друзей и коллег любого возраста по привлекательной цене. В течение месяца наши клиенты могут приобрести популярные модели смартфонов Xiaomi и Samsung, а также получить приятные подарки».

Подробнее об условиях, о месте и времени проведения акции можно узнать на сайте Теле2