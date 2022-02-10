В Воронежской области найденный волонтерами парень скончался

Волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» удалось найти в Лискинском районе пропавшего Дмитрия Г. живым, но, к сожалению, впоследствии парень скончался.

Дмитрий перестал выходить на связь 8 февраля, молодой человек отправился вечером из села Лискинское в Нижний Икорец, когда он не пришел по адресу, родные подняли тревогу.

Предполагали, что парень решил срезать путь через поля. Поэтому волонтеры обследовали эту территорию. И действительно по следам нашли Дмитрия в пяти километрах от родного села. Он был в плохом состоянии. Из-за того, что молодой человек заблудился, ему пришлось несколько раз отдыхать в снегу, он сильно замерз.

Волонтеры вызвали «скорую», но, к сожалению, спасти Дмитрия не удалось.