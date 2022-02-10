В Воронежской области рейсовый автобус сбил пешехода

47-летняя жительница Репьевского района с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне примерно в 6:50 в Репьевском районе на седьмом километре автодороги «Репьевка – Бутырки - Одинцовка» водитель рейсового автобуса ПАЗ-32054 (маршрут движения «Репьевка - Россошь»), 57-летний житель Россоши, наехал на пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП 47-летняя жительница Репьевского района с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.