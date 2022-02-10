Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 10:14

В Воронежской области рейсовый автобус сбил пешехода

ДТП произошло на седьмом километре автодороги «Репьевка-Бутырки-Одинцовка»
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
47-летняя жительница Репьевского района с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

47-летняя жительница Репьевского района с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне примерно в 6:50 в Репьевском районе на седьмом километре автодороги «Репьевка – Бутырки - Одинцовка» водитель рейсового автобуса ПАЗ-32054 (маршрут движения «Репьевка - Россошь»), 57-летний житель Россоши, наехал на пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП 47-летняя жительница Репьевского района с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.