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Спорт10 февраля 2022 9:58

Воронежский «Буран» пополнили три новичка

У «ураганных» появились новый вратарь, защитник и нападающий
Алексей СЕРГУНИН
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Дмитрий Шатайло.

Дмитрий Шатайло.

Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Воронежский «Буран» арендовал вратаря череповецкой «Северстали» Дмитрия Шатайло.

В текущем сезоне 19-летний голкипер выступал в МХЛ за череповецкий «Алмаз». В его активе 20 матчей и 37 пропущенных шайб.

Также в столицу Черноземья перебрались два игрока ХК «Россошь» - защитник Дмитрий Медведев и нападающий Михаил Кабат.

19-летний Медведев в этом розыгрыше НМХЛ в 27-ми матчах отметился четырьмя голевыми передачами. А 17-летний Кабат в 29-ти встречах забросил 11 шайб и отдал восемь результативных передач.