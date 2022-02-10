В Воронеже будут судить водителя, устроившего ДТП, в котором погибли четыре человека

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи передают в суд дело 29-летнего жителя Воронежа, который устроил аварию с 4 погибшими. Парень погубил всю свою семью и знакомую девушку.

Смертельное ДТП произошло в конце марта 2020 года на дороге «Эртиль-Терновка». Парень, будучи в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем, в салоне которого находились его 50-летний отец и 48-летняя мать, 9-летняя сестра, а также 24-летняя знакомая. Несмотря на ограничение в 90 км/ч на участке дороги, водитель развил скорость не менее 104 км/ч, выехал на полосу встречного движения, где врезался во встречный автомобиль.

В результате ДТП его пассажиры получили травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончались на месте. Пострадали сам виновник аварии, а также 61-летний водитель второго автомобиля, их доставили в больницу.