Воронежская пенсионерка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Женщина приехала в отделение банка, обналичила один миллион 110 тысяч рублей и перечислила по реквизитам, которые ей продиктовали аферисты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

4 февраля на мобильный телефон 73-летней жительницы Центрального района Воронежа поступил звонок от мошенников, которые сразу представились не сотрудниками службы безопасности банка, а именно правоохранителями.

Аферисты позвонили на стационарный телефон, а узнав номер мобильного, перезвонили уже на него. У женщины на дисплее определился телефонный номер с кодом города Москвы. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее денежным средствам грозит опасность и сейчас с ней свяжутся сотрудники службы безопасности даже не ее банка, а Центробанка. После этого ей позвонили уже лжесотрудники, которые рассказали, что необходимо обезопасить свои накопления и перевести их на другой счет.

Женщина приехала в отделение банка, обналичила один миллион 110 тысяч рублей и перечислила по реквизитам, которые ей продиктовали аферисты. После того, как потерпевшая вернулась домой, у нее от волнения очень сильно поднялось артериальное давление, и через несколько дней она нашла в себе силы обратиться в банк, чтобы уточнить реквизиты нового счета, однако там ей сообщили, что она стала жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию.

В соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, особенность данной схемы заключается в том, что если раньше лжесотрудники службы безопасности банка сначала узнавали всю информацию, а затем «подключали представителей правоохранительных органов», то теперь аферисты сразу запугивают пенсионеров уголовными делами и требуют оказать содействие «безопасникам».

Полицейские в очередной раз напоминают, что настоящие сотрудники никогда не привлекают денежные средства граждан и не просят оказать содействие никаким иным службам.