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Здоровье10 февраля 2022 9:15

Общее количество заразившихся ковидом в Воронежской области превысило 250 тысяч

За сутки ковидом заразились еще 3365 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 10 февраля федеральный оперштаб опубликовал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области.

За минувшие сутки 3365 воронежцев получили положительные тесты на COVID-19, 375 пациентов госпитализировали. За все время в регионе зарегистрировано 250 217 случаев коронавируса.

За вчерашний день скончались от осложнений ковида еще 9 пациентов. Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умер 7381 человек.

Выписали с больничного еще 1509 пациентов. Всего с болезнью смогли справиться 208 047 жителей Воронежской области.