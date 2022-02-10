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Общество10 февраля 2022 8:13

В Воронеже прошел юбилейный фестиваль солдатской и патриотической песни

Ирина КАЗАНИНА
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Городской фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества» проводится в Воронеже с 1992 года. В этом году он отметил 30-летний юбилей и в условиях эпидемии прошел в режиме онлайн. В районном этапе фестиваля приняли участие 312 человек, в том числе 12 творческих коллективов различных возрастных групп и категорий.

Записи своих музыкальных номеров представили школьники общеобразовательных учреждений района, студенты высших учебных заведений, воспитанники детских школ искусства, Центра развития творчества детей и юношества, курсанты академии им. Жуковского и Гагарина.

В управе района рассказали, что в программу юбилейного фестиваля включена новая номинация «Мой район – моя гордость!», посвященная 90-летию образования Ленинского района.

По итогам многочасового творческого марафона жюри определило победителей.