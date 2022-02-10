За пять месяцев в Воронежской области по "гаражной амнистии" оформили 21 участок

За время действия программы «гаражная амнистия» - с 1 сентября 2021 года - в Воронежской области зарегистрировали 21 участок земли общей площадью 610,2 квадратных метра и 12 гаражей.

- Программа подразумевала оформление в собственность незарегистрированных объектов недвижимости по упрощенной схеме, - рассказали в воронежском управлении Росреестра. - Согласно этому закону, воронежцы, добросовестно использующие свои гаражи на протяжении многих лет, получили возможность оформить право собственности без сложных процедур, предусмотренных земельным законодательством. Однако сделать это можно будет только до 1 сентября 2026 года», – рассказала руководитель управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

Напомним, для оформления земельных участков по упрощенной схеме в Воронеже должно выполняться несколько условий:

- Гараж должен быть объектом капитального строительства и быть возведен до 31 декабря 2004 года

- Земельный участок должен был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией либо иным образом выделен ему для целей возведения (размещения) на нем гаража.

- Гараж не должен быть признан самовольной постройкой.

- Кроме того, в ноябре прошлого года депутатами воронежской облдумы был расширен перечень документов, на основании которых можно узаконить такие строения. Теперь оформить право собственности также можно будет по ордеру на получение квартиры. Но в нём должны упоминаться технические данные дома и земельного участка с гаражом. Такие документы были в обороте до вступления в силу Градостроительного кодекса, – добавил руководитель департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Сергей Юсупов.