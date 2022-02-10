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Происшествия10 февраля 2022 7:33

В Воронеже погиб водитель «Лады», не пропустивший встречный «Опель»

ДТП произошло в Железнодорожном районе
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Смертельная авария произошла в Железнодорожном районе Воронежа утром 9 февраля. Около 8.45 на Минской столкнулись «Лада Гранта» и «Опель Астра». По предварительным данным полиции, 43-летний водитель отечественного авто, следовавший со стороны Остужева в направлении микрорайона Репное, при выполнении разворота нарушил очередность проезда, поэтому врезался в иномарку, следовавшую во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте аварии до приезда «скорой».

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 103 ДТП, в них пострадали два человека, один погиб.