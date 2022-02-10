Воронежские архитекторы получили международную премию за проект мемориала в США

проект воронежских архитекторов

Работа воронежских архитекторов получила второе место на ежегодной международной премии в области дизайна International Design Awards (IDA), сообщило Воронежское отделение Союза архитекторов. Наградой отметили проект Михаила Скисова и Татьяны Ивановой. Они разработали проект мемориального комплекса на месте обрушенного дома в Серфсайде (штат Флорида, США). Летом 2021 года из-за частичного обрушения многоэтажного здания под завалами погибли 98 человек.

Воронежцы придумали комплекс, выполненный в виде символических трещин. Интерьер с его внутренней формой и материалами отражает чувства, которые может испытывать человек, находясь под завалами. Свет, проникающий через отверстие в потолке, превращает небо в формы, символизирующие надежду.

- Мы первый раз получили такую премию. Ранее входили в шорт-листы, но наград такого масштаба не было. Архитектура - всегда была и есть пространством, которое влияет на человека или позитивно, или негативно, заряжает его энергией или, наоборот, эту энергию забирает. Участие в таких состязаниях - вызов и доказательство того, что в наших руках эта огромная сила. Признание для нашей команды значит то, что мы делаем правильные вещи и идем в нужном направлении, - отметил Михаил Скисов.