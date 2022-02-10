Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 7:12

Воронежские архитекторы получили международную премию за проект мемориала в США

Михаил Скисов и Татьяна Иванова разработали комплекс на месте рухнувшего дома, где погибли 98 человек
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
проект воронежских архитекторов

проект воронежских архитекторов

Работа воронежских архитекторов получила второе место на ежегодной международной премии в области дизайна International Design Awards (IDA), сообщило Воронежское отделение Союза архитекторов. Наградой отметили проект Михаила Скисова и Татьяны Ивановой. Они разработали проект мемориального комплекса на месте обрушенного дома в Серфсайде (штат Флорида, США). Летом 2021 года из-за частичного обрушения многоэтажного здания под завалами погибли 98 человек.

Воронежцы придумали комплекс, выполненный в виде символических трещин. Интерьер с его внутренней формой и материалами отражает чувства, которые может испытывать человек, находясь под завалами. Свет, проникающий через отверстие в потолке, превращает небо в формы, символизирующие надежду.

- Мы первый раз получили такую премию. Ранее входили в шорт-листы, но наград такого масштаба не было. Архитектура - всегда была и есть пространством, которое влияет на человека или позитивно, или негативно, заряжает его энергией или, наоборот, эту энергию забирает. Участие в таких состязаниях - вызов и доказательство того, что в наших руках эта огромная сила. Признание для нашей команды значит то, что мы делаем правильные вещи и идем в нужном направлении, - отметил Михаил Скисов.