В Воронеже снизилось количество младшеклассников на удаленке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже уменьшилось количество младшеклассников на дистанционке. По данным мэрии, по состоянию на 9 февраля в 197 начальных классах 71 школы приостановлена учебная деятельность из-за ОРВИ (днем раньше их было 251). 9 классов в 9 школах переведены на обучение с использованием электронных средств из-за заболевших ковидом.

Всего ограничения коснулись 206 классов в 75 школах, а также одной группы в одном детском саду.

Напомним, на минувшем заседании оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что наметилось снижение заболеваемости коронавирусом среди детей. Уже 576 детей сделали прививки против коронавируса