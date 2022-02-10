Воронежские театры сообщили даты переноса спектаклей из-за продления ковидных ограничений

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские театры не работают по 16 февраля из-за введенных ковидных ограничений. Какие-то из учреждений перенесли заявленные в этот период мероприятия – преимущественно на апрель, другие отменили.

В частности, драмтеатр сообщил о новых датах спектаклей, на которые уже купили билеты (они действительны с сохранением мест).

Спектакль «Итальянский брак» переносится с 10 февраля на 7 апреля.

«Ночь перед Рождеством» - с 11 февраля на 8 апреля.

«Серафима» - с 12 февраля на 9 апреля.

«Вишневый сад» - с 13 февраля на 10 апреля.

«С училища» переносится с 14 февраля на 11 апреля.

«Женитьба» с 16 февраля на 6 апреля.

Театр оперы и балета тоже опубликовал новые даты перенесенных спектаклей:

«Каменный цветок» с 10 февраля на 2 апреля,

«Ночь перед Рождеством» с 11 февраля на 1 апреля,

«Веселая вдова» с 12 февраля на 28 апреля,

«Кот в сапогах» переносится с 13 февраля на 15 мая,

«Тысяча и одна ночь» с 13 февраля на 23 марта.

Камерный театр сообщил об отменах спектаклей «Свадьба Кречинского» (10 февраля) и «Иранская конференция» (11 февраля).

ТЮЗ с 10 по 16 февраля отменил все спектакли, запланированные в этот промежуток.

Театр кукол отменил все запланированные в это время спектакли: «Шинель» (11 февраля), «Али-баба и сорок разбойников» (12 февраля), «Теремок» (13 февраля), «Это - мальчик-рисовальщик» (13 февраля), а также «Белый Бим, черное ухо» (15 февраля), билеты можно вернуть в кассе.

Напомним, работать собирается с 10 февраля только Никитинский театр, частное учреждение иначе не сможет заплатить сотрудникам.