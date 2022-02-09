В Воронеже отроют еще три центра диагностики ковида

В центры направят врачей из поликлиник и больниц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще три временных центра экспресс-диагностики при подозрении на ковид откроются в Воронеже в ближайшее время. Такое решение принял оперштаб по борьбе с инфекцией. Документ опубликовали в среду, 9 февраля.

Первый центр откроется на улице Хользунова, 118 в Воронежском областном центре социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий. Принимать пациентов там будут сотрудники городской поликлиники №4.

Второй – в культурно-досуговом центре «Шинник» на Ростовской, 39. Там будут работать врачи поликлиники №18.

Третий центр создадут в детской школе искусств №9 на Баррикадной,9а. Туда направят специалистов городской больницы №16.

Напомним, в Воронеже уже работают 11 временных центров диагностики. Во всех пациентов осматривают специалисты. Они делают экспресс-тестирование на COVID-19 и, при наличии подтвержденного диагноза, выдают лекарства и открывают больничный. При себе на приеме нужно иметь: паспорт (свидетельство о рождении), полис ОМС, СНИЛС.