Воронежские следователи заинтересовались падением балконов в жилом доме

Воронежские следователи разберутся в ситуации с падением балконов в жилом доме на Пушкинской,18. По сообщениями средств массовой информации организована доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 9 февраля.

ЧП произошло 8 февраля. В течение дня обрушились два балкона, повредив вывеску магазина и припаркованные во дворе автомобили.

Следователи намерены опросить жильцов дома, возможных очевидцев событий, сотрудников управляющей компании. Изучат документацию, которая связана с техническим состоянием здания.

Отметим, в региональном фонде капремонта рассказали, что балконы могут восстановить в 2023-2025 годах. Дом, о котором идет речь, включен в краткосрочный план капремонта на 2020-2022 годы, однако в рамках него предусмотрены работы по ремонту крыши, подвалов, а также систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и электроснабжения. Общая стоимость работ – 22,3 млн рублей.

В Фонде добавили, что следить за состоянием балконов и других конструктивных элементов – задача обслуживающих организаций. Перенести отдельные виды работ на более ранний срок возможно, для этого УК должна подать соответствующее заявление. Однако при этом необходимо, чтобы на счете дома было достаточно средств.