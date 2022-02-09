Воронежцы вовремя не получали жизненно важные лекарства

Виновного привлекли к ответственности Фото: Олег ЗОЛОТО

Воронежцы, в том числе инвалиды, вовремя не могли получить бесплатные жизненно важные препараты. Нарушения в работе казенного «Воронежфармация» выявила прокуратура Коминтерновского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 9 февраля.

- Вопреки требованиям действующего законодательства не принималось должных мер по принятию от граждан льготных рецептов на отсроченное обслуживание, что приводило к несвоевременному получению лекарств, - пояснили в пресс-службе.

Прокуратура обязала генерального директора «Воронежфармации» нарушение устранить. Все нуждающиеся пациенты уже получили необходимые им лекарства. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.