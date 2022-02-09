В Воронеже устранили коммунальную аварию, из-за которой Московский проспект утонул в стоках

Канализация затопила проспект 7 февраля Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Аварию на канализационном коллекторе в районе дома №133 на Московском проспекте устранили. 8 февраля ликвидировали ее последствия. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в среду, 9 февраля.

Речь идет о коллекторе диаметром 800 мм. Как отметили в РВК, разрушение трубопровода могло произойти из-за сезонных подвижек грунта и затяжной оттепели.

Специалисты провели разработку котлована, чтобы подобраться к трубопроводу. Подключили насосную станцию для перекачки стоков, что позволило вести работы без ограничения услуг жителям. После того, как появился доступ к коллектору, повреждение устранили. Сейчас на Московском проспекте специалисты компании благоустраивают территорию.

- К ремонтно-восстановительным мероприятиям на Московском проспекте были привлечены три аварийные бригады и задействована вся необходимая техника: два экскаватора, гидромолот, манипулятор, перекачивающая установка, передвижная мастерская и две откачивающие машины, - рассказал начальник цеха очистных сооружений канализации, станций и сетей «РВК-Воронеж» Виталий Максимов. - Работы осложняла глубина залегания коллектора – 6 метров. Кроме того, из-за плюсовой температуры талые воды скапливались в котловане, и их приходилось постоянно откачивать. Но несмотря на все трудности, наши ребята справились с этой задачей.

Напомним, авария произошла 7 февраля. Очевидцы в социальных сетях возмущались из-за «озера» у ТРЦ «Московский проспект». Кроме того, воронежцы писали, что вся дорога недалеко от военного городка плавает в фекалиях.