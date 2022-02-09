В Воронежской области пьяный водитель без прав угробил двух своих пассажиров, врезавшись в трактор с бревнами

Последствия смертельной аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 7 февраля, в Калачеевский районный суд поступило уголовное дело 32-летнего жителя Семилукского района. Его обвиняют в нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Вину водителя усугубляет то, что он был пьян и ехал без прав.

8 сентября 2021 года около 19.35 пьяный 32-летний водитель ехал на «Фольксвагене Каравелла» по 8-му километру дороги «Калач-Манино-граница Волгоградской области» на большой скорости. Мужчина не смог выдержать безопасную дистанцию до движущегося впереди него трактора МТЗ-80 с прицепом, груженным бревнами. Не снизив скорость, водитель врезался в автопоезд. Два пассажира - 35-летний и 27-летняя местные жители – умерли от полученных травм до приезда скорой. 54-летнему трактористу был причинен вред здоровью средней тяжести, пассажир трактора получил легкие травмы.

32-летний мужчина, устроивший ДТП, в конце 2020 года за невыполнение требования о прохождении алкотеста был оштрафован и лишен прав. На момент смертельного ДТП он управлял машиной, не имея водительских документов, так как к тому моменту их ему еще не вернули. Теперь, видимо, он не получит их намного дольше. Горе-водителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.