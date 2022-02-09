В Воронеже цена проезда в общественном транспорте может вырасти до 35 рублей

Тариф может вырасти уже летом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские перевозчики подали в региональный департамент регулирования тарифов, которые обосновывают повышение платы за проезд в общественном транспорте. Ориентировочно цена может вырасти уже в июне-августе. Об этом рассказал председатель совета руководителей автотранспортных предприятий Дмитрий Крутских в среду, 9 февраля.

По его словам, каждое транспортное предприятие обосновало свою цену. Максимальная – 35 рублей. Такой тариф просят установить перевозчики, которые эксплуатируют автобусы большой вместимости. У них самые высокие расходы. У предприятий со смешанным составом запросы колеблются от 27 до 30 рублей. У тех, кто использует малый класс, – от 25-27 рублей.

Необходимость повышения объясняют ростом цен на топливо, запчасти, а также дефицитом водителей.

Напомним, ранее замруководителя городского управления Максим Захаров заявил, что в Воронеже остро стоит проблема с нехваткой водителей. Кадровый дефицит составляет 70%.

- С начала пандемии отток водителей системный. Раньше это был сезонный фактор. Летом водители уходили в дальнобойщики, на стройки, сейчас дефицит постоянный, - рассказал Захаров.

Кроме того, он рассказал о колоссальной нехватке автобусов общественного транспорта. Еще два года назад Воронеж обслуживали около 1,5 тыс. единиц. Сейчас плановый выпуск должен быть 1 289 единиц. По факту же всего 1 284.

Правда, по словам Захарова, повышение тарифа – не единственный способ решить проблему. Он заявил о возможности внедрения бротто-контрактов. То есть, когда перевозчики отдают всю выручку городской администрации, а мэрия при этом оплачивает работу по часам.