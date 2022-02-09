Появилось видео суперголов воронежского «Факела» в матче с грузинским ФК «Самгурали»

Через мгновение в ворота грузинской команды влетит третий гол. Фото: кадр с видео

На странице ФК «Факел» ВКонтакте выложили видео голов клубу элитной лиги грузинского футбола ФК «Самгурали» из Цхалтубо. Из четырех забитых этому клубу мячей каждый по-своему хорош.

В первом голе Андрея Никитина стоит отметить то, что ему предшествовало. Сначала была точная длинная передача, потом вратарь «Самгурали» остался не у дел, мяч перекинули через него по высокой траектории. Так, что он опустился, когда Никитин был уже один рядом с пустыми воротами.

Голу Романа Акбашева предшествовала долгая комбинация. Грузинская команда вроде бы почти отбилась. Но передача под удар Роману, и ювелирный выстрел в «девятку» - 2:0.

Как по нотам были передачи перед голом Хызыра Аппаева. Партнеры вывели его один на один. Хызыр вроде бы затянул с ударом, но потом издевательски хладнокровно направил мяч мимо вратаря и бросавшегося защитника – 3:0.

Ну а второй гол Андрея Никитина и вовсе стал мини-шедевром. Не входя в штрафную, он так пальнул в дальний угол, что вратарь даже не шелохнулся – 4:0.

Истинным любителям футбола многие игровые действия «Факела» сейчас доставляют эстетическое наслаждение. Есть повод прийти на трибуны после зимней паузы. Не только для того, чтобы поболеть за своих, но и просто, чтобы посмотреть красивую игру. Надеемся, что «Факел» за месяц ее не растеряет.