В Воронеже воры с помощью джинсов на окнах вскрыли банкомат с 4,5 миллионами рублей

Полицейские ищут воров, обчистивших банкомат на 4,5 миллиона. Фото: из архива «КП»

В торговом центре «Северный» произошла крупная кража. О ней сообщили в одном из телеграм-каналов. По его данным, преступники вошли в здание, когда торговый центр еще работал, а ателье уже закрылось. К замку подобрали ключ, зашли в помещение. Ателье ворам понадобилось, потому что в нем находилась задняя часть банковского терминала. Окна преступники завесили джинсами. И спокойно вскрыли банкомат примерно за четверть часа.

Добычей воров стали 4,5 миллиона рублей. Они покушались на еще один, но не смогли его вскрыть. На кассу ателье преступники покушаться не стали. И не ошиблись – выручка там лежала «смешная».

В региональном ГУ МВД подтвердили факт крупного воровства:

- 7 февраля в отдел полиции N 4 Воронежа поступило сообщение о хищении денежных средств из банкомата, расположенного в торговом центре на улице Жукова. Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ «Кража в особо крупном размере» (до десяти лет лишения свободы). Организованы оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности преступников и их задержание.