В Воронеже юноша может сесть на семь лет за комментарии в соцсети

Посты в Интернете - далеко не безобидная забава, за некоторые можно получить реальный срок. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Заместитель прокурора Воронежской области Алексей Киреев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Воронежской области. Это юноша, будучи еще 17-летним, размещал в соцсети тексты и комментарии, по мнению силовиков, ставивших своей целью оправдание теракта в Архангельске. Там 31 октября 2018 года его ровесник подорвал себя на входе в здание ФСБ. Во время взрыва пострадали три сотрудника силового ведомства.

Юношу обвиняют по части 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Уголовное дело направили во 2-й Западный окружной военный суд. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.