Воронежский «Факел» разгромил середняка элитной грузинской лиги

Гол Хызыра Аппаева стал достойным завершением самой эффектной комбинации в матче. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч на турецком сборе с командой «Самгурали» из Цхалтубо, занимающей седьмое место в элитной лиге грузинского футбола, для «Факела» стал, по сути, легкой прогулкой. Наша команда сыграла в таком составе: Ещенко (Кортнев, 46), Дашаев, Пейчинович (к) (Смирнов, 46), Суслов, Магаль (Неплюев, 71), Никитин (Шепилов, 59), Мендель (Файзуллин, 67), Дмитриев (Шаваев, 59), Акбашев (Царукян, 67), Разборов (Батищев, 67), Аппаев (Дядюн, 59).

Уже на четвертой минуте прошла атака по правому флангу. Через далеко вышедшего грузинского вратаря аккуратно перебросили мяч. Его добил в сетку Андрей Никитин.

После этого гола грузинская команда ненадолго перехватила инициативу. И в это время здорово сыграл вратарь «Факела» Сергей Ещенко. Он пару раз выручил команду, отбивая удары с близкого расстояния. На 29 минуте пыл футболистов «Самгурали» успокоил удар в «девятку» Романа Акбашева – 2:0. Окончательно же сломила сопротивление грузинской команды классная комбинация на 43 минуте. Почти все передачи в ней были в одно касание. Хызыр Аппаев в итоге оказался с глазу на глаз с вратарем. Было время подумать, как ударить. Хызыр ударил несильно, но точно – 3:0.

В самом начале второго тайма Никитин оформил дубль классным ударом издали в дальнюю «девятку» - 4:0. После этого только одна атака удалась сопернику «Факела». Футболиста «грузинской» команды уронили в нашей штрафной. Но Дмитрий Кортнев, заменивший в перерыве Ещенко, угадал направление удара, который, впрочем, все равно полетел мимо ворот. Кстати, наш опытный голкипер хорошо сыграл в еще одном эпизоде, опередив выходившего один на один игрока «Самгурали». Похоже, у него есть неплохой шанс выиграть конкуренцию у регулярно допускающего результативные ошибки Данилы Ермакова. Итог матча – уверенная победа «Факела». Да еще и «сухая» благодаря обоим нашим вратарям.

19 февраля «Факел» сыграет первый контрольный матч на сборе в Сочи. Соперник – минское «Динамо». Знаменитый в советское время клуб сейчас идет на третьем месте в чемпионате Беларуси. Время начала матча пока не определили.