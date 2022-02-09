Сбер запустил бесплатную доставку кредитных карт своим клиентам

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СберБанк запустил сервис бесплатной курьерской доставки кредитных карт клиентам. Теперь при оформлении заявки на кредитную карту в мобильном приложении СберБанк Онлайн, можно выбрать опцию доставки пластиковой карты курьером. Оформление карты займёт, как и прежде, две минуты. На последнем шаге оформления у клиента появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн, а доставку физической карты заказать на удобный адрес и в удобное время.

Благодаря этому сервису бесплатной доставки, больше не надо приходить в офис лично для оформления новой кредитки или перевыпуска карты. Процесс стал полностью удалённым. Доставка абсолютно бесплатна.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня каждый четвертый клиент СберБанка выпускает кредитную карту без пластика, 8% от общего числа таких клиентов позже забирают карту в банковском офисе. Мы постарались максимально упростить процесс получения кредитной карты, организовав бесплатную курьерскую доставку. Это особенно актуально для тех наших клиентов, которые в связи с пандемией или по каким-либо другим обстоятельствам, стремятся лишний раз не выходить из дома».

На данный момент сервис курьерской доставки кредитных карт запущен в следующих городах: Астрахань, Балашиха, Барнаул, Белгород, Биробиджан, Брянск, Видное, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волжский, Воронеж, Городище, Грозный, Дзержинский, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Копейск, Королёв, Красногорск, Краснодар, Красноярск, Курск, Курган, Липецк, Люберцы, Магадан, Махачкала, Москва, Мытищи, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Нижневартовск, Новокузнецк, Новосибирск, Одинцово, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Развилка, Реутов, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Химки, Чебоксары, Челябинск, Чита, Энгельс, Якутск, Ярославль.

Сервис курьерской доставки дебетовых карт доступен в Сбере с начала 2021 года.