Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 9:36

В Воронежской области уже 576 детей сделали прививки против коронавируса

Всего в регион завезли 1200 доз вакцин
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Против новой коронавирусной инфекции в Воронежской области первый компонент вакцины «Спутник М» получили 576 подростков от 12 до 17 лет. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Там отметили, что после прививок у детей было хорошее самочувствие, жалоб не поступало.

Среди взрослого населения в регионе оба компонента вакцины получили 1,31 млн человек. А всего в Воронежской области привилось около 1,36 млн жителей.

Что касается заболеваемости ковидом, то она последние три дня пошла на снижение. Так, за минувшие сутки вирус определился у 3288 воронежцев.