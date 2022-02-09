В Воронежской области уже 576 детей сделали прививки против коронавируса

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Против новой коронавирусной инфекции в Воронежской области первый компонент вакцины «Спутник М» получили 576 подростков от 12 до 17 лет. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Там отметили, что после прививок у детей было хорошее самочувствие, жалоб не поступало.

Среди взрослого населения в регионе оба компонента вакцины получили 1,31 млн человек. А всего в Воронежской области привилось около 1,36 млн жителей.

Что касается заболеваемости ковидом, то она последние три дня пошла на снижение. Так, за минувшие сутки вирус определился у 3288 воронежцев.